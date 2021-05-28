وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة التصنيع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي ثانٍ مركز البيانات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الكمبيوتر، أو أي مجال تقني ذي الصلة.

– ممثل/ شريك أعمال الموارد البشرية (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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