وظائف إدارية شاغرة لدى نسما القابضة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة نسما القابضة:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل مالي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

– مدير مركز مراقبة الإرسال التشغيلي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة نسما القابضة:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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