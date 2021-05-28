وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة إميرسون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الخبر، وينبع.

تفاصيل وظائف شركة إميرسون الدولية:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير التخطيط (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير المبيعات (ينبع): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهروميكانيكية، الهندسة الصناعية، الاتصالات، أنظمة التحكم الآلي).

التقديم على وظائف شركة إميرسون الدولية:

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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