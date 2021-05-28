وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع نيوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول تخطيط أصول الأمن: شهادة البكالوريوس في مجال ذي الصلة.

– مدير التأهب للطوارئ والاستجابة للأزمات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال).

– مدير الزراعة والثروة الحيوانية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الزراعة، إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– محلل أول/ تحليلات البيانات والحوكمة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الأعمال التجارية، أو تقنية المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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