وظائف إدارية شاغرة للجنسين في جمعية فلذات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جمعية الرعاية الصحية للأطفال “فلذات” بمنطقة مكة المكرمة، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في إحدى الجمعيات الأهلية في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جمعية فلذات:

وبيّنت إدارة الجمعية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب أو مدير مالي.

– موظف تنمية موارد مالية وتسويق.

– موظف علاقات عامة وإعلام.

– منسق برامج ومشاريع الجمعية.

– منسق التطوع والمتطوعين.

– سكرتير.

طريقة التقديم على وظائف جمعية فلذات:

وأوضحت إدارة الجمعية، أنّ على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية بصيغة (PDF)، مع تحديد الوظيفة المقدم عليها، وذلك على البريد الإلكتروني ([email protected])، مشيرة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الاثنين الموافق 31 مايو 2021م.



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