وظائف إدارية وهندسية شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخرج.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير محلل الأعمال (الرياض).

– أخصائي/ شريك أعمال الموارد البشرية (الرياض).

– مدير الموارد والقدرة (الرياض).

– مهندس الحلول (الرياض).

– مدرب فني (الخرج).

– مدير دعم الأعمال (الرياض).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموفق 27 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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