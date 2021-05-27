وظائف هندسية شاغرة لدى سبكيم للبتروكيماويات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات “سبكيم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة سبكيم للبتروكيماويات:

وأبرزت شركة سبكيم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– باحث معدات مختبر: شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (كيمياء البوليمرات، الهندسة الكيميائية، الكيمياء، هندسة البوليمرات، هندسة المواد)، أو المجالات ذات الصلة.

– مهندس معدات الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

التقديم على وظائف شركة سبكيم للبتروكيماويات:

وأوضحت شركة سبكيم، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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