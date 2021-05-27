وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة العطاءات الخاصة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة).

– مدير المبيعات الافتراضية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، هندسة الاتصالات).

– خبير التدريب/ الأكاديمية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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