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وظائف إدارية شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالدمام

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

وظائف إدارية شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالدمام

في عدد من التخصصات

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن بالدمام:

وبيّنت إدارة المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الأمن السيبراني.

– مسؤول قاعدة البيانات.

– مطور قاعدة بيانات.

طريقة التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن بالدمام:

وأوضحت إدارة المستشفى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 27 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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