وظائف شاغرة بفروع الشايع للتجارة في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشايع للتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمعارض التابعة لها في كل من الرياض، وجدة، والقصيم.

تفاصيل وظائف شركة الشايع للتجارة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الرواتب (للسعوديين/ الرياض).

– مشرف فريق خدمات التثبيت (الرياض).

– مستشار مبيعات صالة العرض (للسعوديين/ جدة).

– مدير مشروع (الرياض).

– مستشار مبيعات (للسعوديين/ القصيم).

– أخصائي الضرائب (للسعوديين/ جدة).

التقديم على وظائف شركة الشايع للتجارة:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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