وظائف هندسية شاغرة لدى شركة الفلك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة الفلك:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس مراقبة الجودة/ كهربائي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، هندسة الإلكترونيات، هندسة الاتصالات).

– مهندس مشتريات (مدني/ ميكانيكي): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة الفلك:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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