وظائف إدارية شاغرة لدى شركة إمداد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة إمداد الخبرات المحدودة، التابعة لشركة عِلم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة إمداد الخبرات:

وأبرزت شركة إمداد، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف إداري مناوب: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة.

– محلل ضمان الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الجودة، إدارة المخاطر، نظم المعلومات).

– مدير الخدمات: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات.

التقديم على وظائف شركة إمداد الخبرات:

وأوضحت شركة إمداد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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