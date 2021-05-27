شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك خالد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية والصحية الشاغرة للجنسين، على برنامج التشغيل الذاتي، لحمَلة شهادات الابتدائية والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المدينة الطبية الجامعية.

تفاصيل وظائف جامعة الملك خالد:

وأبرزت الجامعة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الشؤون المالية والإدارية.

– مشرف مستودعات ومخازن.

– موظف مشتريات.

– موظف مراقبة المخزون.

– مدير عام الخدمات المساندة.

– مهندس سلامة.

– مهندس صيانة.

– موظف موارد بشرية.

– موظف موارد بشرية (مراقبة الدوام).

– موظف شؤون قانونية.

– مدير إدارة الموارد البشرية.

– موظف علاقات عامة.

– موظف استقبال.

– موظف خدمات.

– مدير مكتب.

– سكرتير.

– طبيب نائب في الطب الباطني.

– طبيب مقيم باطنة.

– طبيب نائب عناية مركزة للكبار.

– طبيب مقيم عناية مركز للكبار.

– صيدلاني.

– صيدلي أول.

– أخصائي أشعة.

– أخصائي علاج تنفسي.

– موظف استقبال في العيادات.

– أخصائي خدمات طبية طارئة.

– أخصائي جودة.

– أخصائي إدارة المعلومات الصحية (السجلات الطبية).

– أخصائي معلومات صحية.

– فني سجلات صحية/ طبية.

– أخصائي وبائيات.

– أخصائية تمريض.

– مبرمج ومطور مواقع ويب.

– مسؤول أول مركز البيانات.

– مهندس شبكات.

شروط وظائف جامعة الملك خالد:

وبيّنت الجامعة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا.

– أن يكون التقديم إلكترونيًا عن طريق الموقع المذكور ويتم تسجيل البيانات على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة وإرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة بصيغة pdf.

– لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة وينتج عن مخالفة ذلك استبعاد المتقدم.

– ألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولًا من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي.

– إرفاق شهادات الخبرة التي تكون في مجال تخصص الوظيفة المتقدم عليها إن وجدت، مع مصادقة شهادات الخبرة.

– اجتياز الاختبار أو المقابلة الشخصية حسب ما تراه المدينة الطبية بالجامعة.

– إرفاق صورة من وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي والهوية الوطنية.

– إرفاق ترجمة لأي شهادة بغير اللغة العربية من مكتب معتمد.

– في حال الحصول على الشهادة الدراسية والخبرات من خارج المملكة يلزم معادلة الشهادة من وزارة التعليم وتصديق الخبرات.

– بالنسبة للوظائف الصحية يشترط وجود تصنيف ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

التقديم على وظائف جامعة الملك خالد:

وأوضحت الجامعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابو التوظيف الإلكتروني (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الجمعة الموافق 16 شوال 1442هـ، وينتهي التقديم بنهاية يوم الأحد الموافق 25 شوال 1442هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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