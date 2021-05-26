وظائف شاغرة في المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، المتخصص في برامج التعليم الإلكتروني وتمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف وقيادة الابتكار في التحول الرقمي في التعليم، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني:

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي التزام في الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، أو الأمن السيبراني)، أو أي مجال ذو علاقة.

– مسؤول نظام: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، تكنولوجيا المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.

– مهندس برمجيات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أو الهندسة)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

التقديم على وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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