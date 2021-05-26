وظائف إدارية شاغرة في الخطوط السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “أخصائي الأمن السيبراني”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة الخطوط الجوية السعودية:

وبيّنت الشركة أن الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في تخصصات: (الأمن السيبراني، أمن المعلومات، هندسة الكمبيوتر، هندسة النظم، هندسة الاتصالات، تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر)، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة الخطوط السعودية:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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