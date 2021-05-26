وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والدمام، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة الخطوط الجوية القطرية:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق عمليات المبيعات (الرياض).

– مدير الحسابات (الرياض).

– مدير حسابات أول (الرياض).

– منسق عمليات المبيعات (الدمام).

– مدير الحسابات (الدمام).

– منسق عمليات المبيعات (جدة).

التقديم على وظائف شركة الخطوط القطرية:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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