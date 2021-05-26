وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين بشركة معادن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من المصانع التابعة للشركة في كل من رأس الخير، والمنصورة.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق سلسلة التوريد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الخدمات اللوجستية)، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي/ شريك أعمال الموارد البشرية (للجنسين): شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير هندسة العمليات: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

طريقة التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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