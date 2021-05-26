وظائف إدارية وصحية شاغرة بمركز أرامكو الطبي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد محلل الأعمال.

– محلل أعمال أول.

– أخصائي أمن.

– أخصائي تقني التصوير.

– مساعد فني معالجة معقمة.

– ممرض أول عملي.

– ممرض أول/ غسيل الكلى.

– ممرض أول/ غرفة العمليات.

– ممرض/ رعاية المرضى الخارجيين.

– مساعد ممرض/ عام.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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