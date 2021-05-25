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وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الملاحة الجوية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الملاحة الجوية

لحمَلة البكالوريوس في عدد من التخصصات

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وبيّنت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس قسم خدمات دعم الموارد البشرية.

– رئيس قسم التدريب.

التقديم على وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وأوضحت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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