وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي عمليات الأمن: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (العدالة الجنائية، إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مساعد مدير البنية التحتية للمرافق/ ميكانيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير أول الهندسة الميكانيكية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير أول التطوير: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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