وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS في 4 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وتدريبية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وتبوك، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التقارير المؤسسي (الرياض).

– منسق مشروع (الجبيل).

– مشرف الكهرباء/ إلكترونيات الطيران (تبوك).

– مدرب تقني هندسة طائرات (جدة).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموفق 25 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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