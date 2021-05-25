وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الخرج، والدمام، والمجمعة.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني محاسبة/ المبيعات (الخرج).

– منسق الجودة والسلامة والصحة والبيئة الإقليمي (الخرج).

– فني محاسبة/ المبيعات (الدمام).

– فني محاسبة/ المبيعات (المجمعة).

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر