وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول تحليلات المخاطر: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، أو الإدارة المالية)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير استثمارات السيولة: شهادة الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الاقتصاد، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي التكنولوجيا والابتكار: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، العلاقات الدولية)، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

طريقة التقديم على وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 يونيو 2021م، مشيرةً إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر