وظائف شاغرة للجنسين في الخطوط السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة، ومدن أخرى.

تفاصيل وظائف شركة الخطوط الجوية السعودية:

وبيّنت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تقنية معلومات (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، علوم الكمبيوتر، هندسة النظم، تقنية المعلومات، نظم المعلومات، أمن المعلومات، هندسة الاتصالات).

– مضيف جوي/ مقصورة (للنساء): شهادة الثانوية العامة فأعلى.

التقديم على وظائف شركة الخطوط السعودية:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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