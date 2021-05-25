وظائف شاغرة للجنسين في التعاونية للتأمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعاونية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين، على مسمى “تنفيذي المبيعات عبر الهاتف”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

شروط وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأبرزت شركة التعاونية، أن الوظائف متاحة للرجال والنساء من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

طريقة التقديم على وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأوضحت شركة التعاونية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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