وظائف إدارية وفنية شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف وإدارية وفنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة التميمي للخدمات والصيانة العالمية” في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف عمليات المستودع (عدد وظيفتين).

– منسق الاستلام والإصدار (عدد وظيفتين).

– سائق المعدات الثقيلة والرافعات الشوكية.

التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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