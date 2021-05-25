40 #وظيفة شاغرة للجنسين في الأهلي إسناد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الأهلي إسناد، المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي، التابعة لمجموعة البنك الأهلي السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (40) وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة الأهلي إسناد:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– موظف مبيعات هاتفي (عدد 20 وظيفة/ الرياض، جدة).

– محصل (عدد 20 وظيفة/ جدة).

التقديم على وظائف شركة الأهلي إسناد:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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