وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع نيوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي/ شريك أعمال الموارد البشرية.

– أخصائي نمذجة الطاقة.

– مهندس أول/ تحليل أنظمة الطاقة.

– مدير الواجهة الفنية/ تخزين نقل المياه وتوزيعها.

– مسؤول المنتجات/ بيع الطاقة بالتجزئة.

– مصمم هيدروليكي أول/ شبكات المياه.

– مدير تطوير الأعمال/ الهيدروجين.

– مدير أول تطوير الأعمال/ الزراعة والثروة الحيوانية.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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