الموارد البشرية تعلن عن توفر 111 وظيفة صحية شاغرة للجنسين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الموارد البشرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (111) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية، على مسمى “طبيب مقيم”، عن طريق التعاقد، وذلك للعمل في مراكز التأهيل الشامل، ودور رعاية كبار السن، ودور الملاحظة الاجتماعية.

شروط وظائف وزارة الموارد البشرية:

وبيّنت الوزارة، أن الشروط المطلوبة هي:

– الحاصلون على الدرجات العلمية والتخصصات المنصوص عليها بدليل شروط وضوابط شغل وظائف اللائحة الصحية.

– توفر قرار معادلة من وزارة التعليم العالي للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

– اجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية.

– في حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية.

– سيتم شغل الوظائف عن طريق التعاقد وفقاً للائحة الموارد البشرية.

– الوظائف المطروحة تتطلب مباشرة مهامها الفعلية في مقرات الوظائف المعلن عنها بعد الانتهاء من إجراءات التوظيف.

طريقة التقديم على وظائف وزارة الموارد البشرية:

وأوضحت الوزارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر منصة جدارة (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 25 شوال 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى تاريخ 7 ذي القعدة 1442هـ،

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا).



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