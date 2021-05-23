وظائف شاغرة بـ المجلس الصحي السعودي للمواطنين فقط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المجلس الصحي السعودي عبر موقع (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق للعمل في (الرياض).

واشترط المجلس أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

الوظائف المتاحة:

1- كبير أخصائي تقنية معلومات.

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصلاً على درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (تقنية المعلومات) أو أي مجال ذي صلة.

– خبرة 5 سنوات في مجال ذي صلة.

– للتقديم: ( اضغط هنــا ).

2- أخصائي أول ترميز طبي.

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصلاً على شهادة الدبلوم في الترميز الطبي أو درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة معلومات صحية).

– خبرة 5 سنوات في مجال الترميز الطبي.

– للتقديم: ( اضغط هنــا ).

3- مدير إدارة المعرفة.

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصلاً على درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص (المعلوماتية الصحية، إدارة المعلومات الصحية).

– خبرة 5 سنوات في مجال الاستراتيجية والعمليات في إدارة البيانات الصحية.

– للتقديم: ( اضغط هنــا ).

4- مدير إدارة المنصات والمنتجات الرقمية.

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصلاً على درجة الماجستير أو البكالوريوس في مجال (تقنية المعلومات).

– خبرة 5 سنوات في مجال تقنية المعلومات والمنصات الرقمية.

– للتقديم: ( اضغط هنــا ).

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