وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن للسعوديين فقط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مستشفى قوى الأمن عبر موقع ( بوابة التوظيف ) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في (الرياض).

واشترط المستشفى أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

تفاصيل الوظـــائف:

1- مشرف مكتب.

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في (إدارة المستشفيات، الإدارة العامة، إدارة الأعمال) أو أي مجال ذي صلة.

– خبرة عملية 3 سنوات في إدارة المستشفيات أو أي مجال ذي صلة.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

2- منسق برنامج التدريب.

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة البكالوريوس في أي مجال تربوي أو إداري.

– يفضل بكالوريوس في إدارة الأعمال أو الصحة.

– خبرة سنة في مؤسسة صحية أو مجال ذي صلة.

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا.

– إجادة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

التقديم على الوظائف

وأشار مستشفى قوى الأمن إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).

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