شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن البنك السعودي الفرنسي عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه:
الوظــائف:
1- مسؤول أول إدارة الائتمان:
– درجة الدبلوم ويفضّل البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).
2- مدير تطوير الأعمال والمنتجات:
– درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.
– إدارة وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية.
التقديم على الوظائف
وأشار البنك السعودي الفرنسي إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).
شارك الخبر
شارك الخبر