وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن البنك السعودي الفرنسي عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه:

الوظــائف:

1- مسؤول أول إدارة الائتمان:

– درجة الدبلوم ويفضّل البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

2- مدير تطوير الأعمال والمنتجات:

– درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

– إدارة وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية.

التقديم على الوظائف

وأشار البنك السعودي الفرنسي إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).

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