شكرا لقرائتكم 29 وظيفة شاغرة لحملة لدى شركة التصنيع الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن توفر (29) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم، البكالوريوس في عدة تخصصات.
الوظائف المتاحة للعمل بفروع الشركة في كل من: (الرياض، جدة، الجبيل، الدمام، جازان، ينبع).
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية أن أفضلية التقديم للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
– الوظائف المتاحة:
1- مدير الخدمات الفنية.
(Mgr, Technical Services)
2- أخصائي GS.
(Specialist, GS Eastern)
3- أخصائي أول الخدمات الإدارية.
(Specialist, Administrative Services)
4- أخصائي أول الأداء والإجراءات.
(Sr Specialist, Perf Policie & Procedur)
5- مدير إعادة التدوير.
(Manager, Recycling)
6- مدير المبيعات الإقليمية.
(Manager, Regional Sales)
7- مهندس عمليات.
(Process Engineer)
8- أخصائي مشتريات المشاريع.
(Specialist, Projects Procurement)
9- مشرف خدمة العملاء.
(Sr Supervisor, Customer Service)
10- مدير التسويق والمبيعات.
(Manager, Marketing & Sales)
11- فني مراقبة الجودة.
(Technician III, Quality Control)
12- مستشار قانوني.
(Legal Counsel Generalist)
13- محلل إدارة الجودة الشاملة.
(Sr Analyst I, Total Quality Management)
14- مشغل رابع.
(Operator IV, Slitter)
15- مشغل خامس.
(Operator V, Film Line)
16- أخصائي أمن تقنية المعلومات.
(Specialist, IT Security GRC)
17- أخصائي كشوف المرتبات.
(Specialist III, Payroll)
18- مشرف صيانة.
(Supervisor, Maintenance)
19- ممثل أول المبيعات.
(Principal Representative I, Sales)
20- ممثل مبيعات.
(Representative VII, Sales)
21- أخصائي الإعفاءات والتقارير.
(Specialist II, Exemptions & Reporting)
22- أخصائي المواد الاستهلاكية.
(Sr Specialist I, CM – MRO & Consumables)
23- مدير عمليات FSS.
(Manager, FSS Operations)
24- أخصائي المشتريات اللوجستية.
(Specialist I, Logistics Procurement)
25- أخصائي مركز البيانات.
(Specialist II, Data Center)
26- شريك أعمال الموارد البشرية.
(Business Partner II, HR Corp Functions)
27- مشرف أول ، صيانة كهرباء.
(Sr. Supervsior, Electrical Maintenance)
28- أخصائي ثاني الاستجابة للطوارئ.
(Specialist II, Emergency Response)
29- أخصائي التنقل.
(Specialist I, Mobility)
التقديم على الوظائف
من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنــا ).
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