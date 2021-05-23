شكرا لقرائتكم 29 وظيفة شاغرة لحملة لدى شركة التصنيع الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة التصنيع الوطنية عن توفر (29) وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم، البكالوريوس في عدة تخصصات.

الوظائف المتاحة للعمل بفروع الشركة في كل من: (الرياض، جدة، الجبيل، الدمام، جازان، ينبع).

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية أن أفضلية التقديم للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

– الوظائف المتاحة:

1- مدير الخدمات الفنية.

(Mgr, Technical Services)

2- أخصائي GS.

(Specialist, GS Eastern)

3- أخصائي أول الخدمات الإدارية.

(Specialist, Administrative Services)

4- أخصائي أول الأداء والإجراءات.

(Sr Specialist, Perf Policie & Procedur)

5- مدير إعادة التدوير.

(Manager, Recycling)

6- مدير المبيعات الإقليمية.

(Manager, Regional Sales)

7- مهندس عمليات.

(Process Engineer)

8- أخصائي مشتريات المشاريع.

(Specialist, Projects Procurement)

9- مشرف خدمة العملاء.

(Sr Supervisor, Customer Service)

10- مدير التسويق والمبيعات.

(Manager, Marketing & Sales)

11- فني مراقبة الجودة.

(Technician III, Quality Control)

12- مستشار قانوني.

(Legal Counsel Generalist)

13- محلل إدارة الجودة الشاملة.

(Sr Analyst I, Total Quality Management)

14- مشغل رابع.

(Operator IV, Slitter)

15- مشغل خامس.

(Operator V, Film Line)

16- أخصائي أمن تقنية المعلومات.

(Specialist, IT Security GRC)

17- أخصائي كشوف المرتبات.

(Specialist III, Payroll)

18- مشرف صيانة.

(Supervisor, Maintenance)

19- ممثل أول المبيعات.

(Principal Representative I, Sales)

20- ممثل مبيعات.

(Representative VII, Sales)

21- أخصائي الإعفاءات والتقارير.

(Specialist II, Exemptions & Reporting)

22- أخصائي المواد الاستهلاكية.

(Sr Specialist I, CM – MRO & Consumables)

23- مدير عمليات FSS.

(Manager, FSS Operations)

24- أخصائي المشتريات اللوجستية.

(Specialist I, Logistics Procurement)

25- أخصائي مركز البيانات.

(Specialist II, Data Center)

26- شريك أعمال الموارد البشرية.

(Business Partner II, HR Corp Functions)

27- مشرف أول ، صيانة كهرباء.

(Sr. Supervsior, Electrical Maintenance)

28- أخصائي ثاني الاستجابة للطوارئ.

(Specialist II, Emergency Response)

29- أخصائي التنقل.

(Specialist I, Mobility)

التقديم على الوظائف

من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنــا ).

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