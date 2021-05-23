مايكروسوفت تعلن عن إحالة "إنترنت إكسبلورر" للتقاعد

محمد الفلاح - الأحد 23 مايو 2021

بعد 25 عاما من النجاح الساحق الذي انتهى إلى الفشل لحد التحول إلى مادة للسخرية، أعلنت مايكروسوفت عن إحالة "إنترنت إكسبلورر" للتقاعد.



وأكدت شركة "مايكروسوفت" عزمها وقف العمل بإنترنت إكسبلورر في 15 يونيو/ حزيران 2022.

وتعد هذه هي المرحلة الثانية من عملية إحالة المتصفح الشهير للتقاعد، بعدما أعلنت في العام الماضي، وقف الدعم لعدة خدمات على أحدث إصدار من المتصفح "إنترنت إكسبلورر 11".

والمتصفح الذي أطلقته مايكروسوفت لأول مرة عام 1995، حقق نجاحا باهرا لدرجة استحواذه على أكثر من 90% من حصة السوق في عام 2004.

ولاحقا، انخفضت حصة إنترنت إكسبلورر بشكل مطرد منذ إطلاق "جوجل كروم" في عام 2008، لتصل حصته حاليا لأقل من 1% من السوق.

وتحول المتصفح إلى مادة للتندر والسخرية من قبل المستخدمين الشباب، بسبب بطئه وتراجع إمكانياته وتأخره الشديد في تقديم تحديثات جديدة.

وأشار موقع "livemint" إلى أن "إنترنت إكسبلورر" لن يتلقى خدمات الدعم من الشركة أيضا، حيث إن الشركة تشجع المستخدمين على التحول إلى "مايكروسوفت إيدج" بدلا من ذلك.

وقالت الشركة: "خلال العام الماضي، ربما لاحظت تحركنا بعيدا عن "إنترنت إكسبلورر"، مثل الإعلان عن انتهاء دعم إنترنت إكسبلورر بواسطة خدمات "مايكروسوفت 365" عبر الإنترنت".

وتابعت: "اليوم، نحن في المرحلة التالية من تلك الرحلة: نعلن أن مستقبل "إنترنت إكسبلورر" على "ويندوز 10" هو مايكروسوفت إدج".

وقال عملاق التكنولوجيا العام الماضي إن سحب الدعم لهذه الخدمات يعني أن المستخدمين سيحصلون على "تجربة متدهورة".