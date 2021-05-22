جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق للعمل بكلٍّ من: (الرياض، الأحساء، الدمام)- وذلك ضمن برنامج توطين الوظائف لعام 1442هـ، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:

الوظائف:

1- مساعد مكتب.

(OFFICE ASSISTANT)

المؤهلات والخبرات:

– المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.

– خبرة عام كحد أدنى.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

2- مسؤول شؤون الطلاب ثاني.

(STUDENT AFFAIRS OFFICER II)

المؤهلات والخبرات:

– دبلوم في إدارة الأعمال أو في تخصص ذي صلة من كلية أو جامعة معتمدة.

– خبرة سنتين كحد أدنى.

* للتقديم: ( اضغط هنــا ).

3- مساعد أمين المكتبة (وظيفتان)

(LIBRARY ASSISTANT)

المؤهلات والخبرات:

– درجة الدبلوم في علوم المكتبات/ المعلومات أو تخصصات إدارية ذات صلة.

– خبرة سنة كحد أدنى في مجال ذي صلة.

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

* للتقديم: ( اضغط هنــا )، ( اضغط هنــا ).

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