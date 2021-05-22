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شكرا لقرائتكم جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق للعمل بكلٍّ من: (الرياض، الأحساء، الدمام)- وذلك ضمن برنامج توطين الوظائف لعام 1442هـ، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:
الوظائف:
1- مساعد مكتب.
(OFFICE ASSISTANT)
المؤهلات والخبرات:
– المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
– خبرة عام كحد أدنى.
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).
2- مسؤول شؤون الطلاب ثاني.
(STUDENT AFFAIRS OFFICER II)
المؤهلات والخبرات:
– دبلوم في إدارة الأعمال أو في تخصص ذي صلة من كلية أو جامعة معتمدة.
– خبرة سنتين كحد أدنى.
* للتقديم: ( اضغط هنــا ).
3- مساعد أمين المكتبة (وظيفتان)
(LIBRARY ASSISTANT)
المؤهلات والخبرات:
– درجة الدبلوم في علوم المكتبات/ المعلومات أو تخصصات إدارية ذات صلة.
– خبرة سنة كحد أدنى في مجال ذي صلة.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
* للتقديم: ( اضغط هنــا )، ( اضغط هنــا ).
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