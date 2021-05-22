وظائف شاغرة لدى جمعية همم لأسر ذوي الإعاقة

أعلنت جمعية همم لأسر ذوي الإعاقة عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم/ البكالوريوس للعمل بمدينة الدمام، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية: