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وظائف شاغرة لدى جمعية همم لأسر ذوي الإعاقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت جمعية همم لأسر ذوي الإعاقة عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم/ البكالوريوس للعمل بمدينة الدمام، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– مسؤول موارد بشرية وشؤون إدارية.
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال أو دبلوم موارد بشرية.
– لغة انجليزية جيدة جدًّا.
– مهارات عالية بالحاسب الآلي (إكسل، وورد، باور بوينت).
– شخصية قيادية ومنظمة.
– خبرة لا تقل عن (4) سنوات في مجال العمل.
التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي:
– ( [email protected] )، مع كتابة (المسمى الوظيفي) في حقل العنوان.
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