وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وتدريبية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والطائف، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مطور أول ومحاضر/ الهندسة البحرية (الجبيل).

– مدرب محاكاة الطيار/ التايفون (الطائف).

– أخصائي خدمة الدعم (جدة).

– مهندس ضمان الجودة (جدة).

– منسق السلامة والصحة والبيئة (جدة).

– أخصائي تقنية معلومات (جدة).

– موظف استقبال (جدة).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموفق 21 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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