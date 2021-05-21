وظائف هندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الصحة والسلامة والبيئة: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص الصحة والسلامة المهنية، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير أول الهندسة الإنشائية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الإنشائية، أو الهندسة المدنية)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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