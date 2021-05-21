وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مشروع نيوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول توليد الرياح: شهادة الماجستير في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

– قائد المعايير الفنية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مصمم مياه الصرف الصحي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الهندسة البيئية، أو الهندسة المدنية).

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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