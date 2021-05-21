وظائف إدارية وهندسية في الاتصالات السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول تطوير الأعمال.

– خبير إدارة العطاءات الخاصة.

– أخصائي أول العطاءات الخاصة.

– خبير هندسة الحلول (عدد وظيفتين).

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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