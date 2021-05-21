وظائف شاغرة بفروع الهيئة العامة للمنافسة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، المتخصصة بحماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الأعمال، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الهيئة في محافظة حفر الباطن.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للمنافسة:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– خبير اقتصادي أول (الرياض): شهادة الدكتوراه أو الماجستير في تخصص الاقتصاد.

– أخصائي مشتريات وعقود (حفر الباطن): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للمنافسة:

وأوضحت هيئة المنافسة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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