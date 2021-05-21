وظائف شاغرة للسعوديين بفروع شركة بن زقر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بن زقر التجارية، المتخصصة في التوزيع والخدمات اللوجستية لمجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ثول، وسكاكا.

تفاصيل وظائف شركة بن زقر التجارية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول السلامة (ثول): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

– بائع بالجملة (سكاكا): شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة بن زقر التجارية:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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