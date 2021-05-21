وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والدخل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة والدخل:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي استراتيجية أول: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل شهادة الماجستير.

– مسؤول استراتيجية أول: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للزكاة والدخل:

وأوضحت الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلاً الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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