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#وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والدخل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

#وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والدخل

لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة والدخل:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي استراتيجية أول: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل شهادة الماجستير.

– مسؤول استراتيجية أول: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للزكاة والدخل:

وأوضحت الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلاً الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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