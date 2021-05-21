وظائف إدارية شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية:

وأبرزت إدارة المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تدريب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، أو المجالات ذات الصلة.

– محاسب أصول ثابتة ومخزون: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– أخصائي تخطيط: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو علوم الكمبيوتر، أو نظم المعلومات).

التقديم على وظائف مركز الدراسات والبحوث الدفاعية:

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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