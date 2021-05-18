وظائف هندسية وإدارية شاغرة بفروع شركة التصنيع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، وجدة، وجازان.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المبيعات الإقليمية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو أي تخصص هندسي ذي الصلة.

– أخصائي مشتريات المشاريع (جدة): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– مهندس العمليات (جازان): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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