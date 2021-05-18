وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة أسمنت ينبع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة أسمنت ينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الإدارة العامة للشركة في محافظة جدة، وبفروع الشركة في محافظة ينبع.

تفاصيل وظائف شركة أسمنت ينبع:

وبيّنت شركة أسمنت ينبع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الإستراتيجية (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير التدقيق الداخلي (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، الاقتصاد، التحليل المالي)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير مستودع (ينبع): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، أو إدارة المستودعات).

التقديم على وظائف شركة أسمنت ينبع:

وأوضحت شركة أسمنت ينبع، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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