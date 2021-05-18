وظائف شاغرة بفروع مجموعة بن شيهون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات بن شيهون، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة للمجموعة في كل من الرياض، ومحافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات بن شيهون:

وأبرزت مجموعة بن شيهون أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي اكتساب المواهب.

– سائق توصيل ثقيل.

– فني تفتيش.

– سائق توصيل (عدد وظيفتين).

– موظف مستودع.

التقديم على وظائف مجموعة شركات بن شيهون:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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