وظائف شاغرة في مشروع نيوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل الوظائف المتاحة

وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: أخصائي ميكانيكي أول، أخصائي أمن أنظمة البنية التحتية وعملياتها، مدير الأعمال/ الهيدروجين، مهندس البيانات المؤسسي، أخصائي عمليات القيادة والسيطرة، مدير أنشطة التصميم.

رابط التقديم على الوظائف

وأضافت إدارة مشروع مدينة نيوم، أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنا).

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