كلية الملك فهد الأمنية تفتح باب القبول لحمَلة الثانوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لحمَلة شهادة الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي الحالي، للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (65) بكلية الملك فهد الأمنية، للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية.

شروط وظائف كلية الملك فهد الأمنية:

وبيّنت الإدارة، أنَّ الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

– أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

– أن يكون المتقدم لائقًا طبيًّا وسليمًا من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية.

– أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة (علمي، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي، إنساني) ومن خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة.

– أن يتم معادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم.

– ألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) في الثانوية العامة.

– ألا يقل سن خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي القادم بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد على (22) سنة.

– أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة، وأن يكون حاصلًا على درجة لا تقل عن (70%).

– أن يؤدي الاختبار التحصيلي للمسار (العلمي/ العلوم الطبيعية) في الوقت المحدد له.

– ألا يكون مطرودًا من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

– ألا يكون المتقدم متزوجًا من أجنبية.

– أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكافة الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين.

طريقة التقديم على وظائف كلية الملك فهد الأمنية:

وأوضحت الإدارة، أنه سيتم فتح باب التسجيل للمتقدمين للقيام بإدخال طلب الالتحاق الأولي من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 6/ 10/ 1442هـ، وسيقفل باب التسجيل يوم الأحد الموافق 11/ 10/ 1442هـ الساعة العاشرة صباحًا.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن تعليمات التقديم، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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