وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمشروع القدية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة القدية للاستثمار:

وبيَّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مستشار قانوني عام/ المقاولات التجارية.

– مساعد مدير الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

– مدير المشتريات.

– مساعد أول/ المشتريات.

– مساعد مدير المشتريات.

– مدير تطوير التصميم.

التقديم على وظائف شركة القدية للاستثمار:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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